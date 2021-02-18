Ardahan'ın reklam yüzüne plaketli teşekkür

Çıldır Belediyesi başkanlık makamında yapılan törende Hanoğlu'na Azizoğlu ve Demirci tarafından Ardahan'ın tanıtımında katkılarından dolayı ayrı ayrı plaket takdim edildi.

Azizoğlu, "Rol aldığı reklam filminde Ardahan ve Çıldır ilçemizin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayi Sayın Hayrettin Hanoğlu'a Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Çetin Demirci ile birlikte hizmetlerinin nişanesi olarak plaket takdim ettik." dedi.

Bir Ardahan sevdalısı olduğunu dile getiren Hayrettin Hanoğlu ise, "Rol aldığım reklam filminde Çıldır ilçemizin ve Ardahanımızın tanıtımına bir nebze olsa da katkım olmuşsa ne mutlu bana. Çıldır belediye başkanımızın plaket takdimi Ardahan ticaret odası başkanı katılımıyla yapılmıştır.sayin belediye başkanımiza ve Ardahan ticaret odası başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.