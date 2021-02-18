SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri! Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son dakika açıklaması: Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısına çevrildi. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs tedbirleri oluştururken, Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkacak gibi soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Restoranların açılmasından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağına, yüz yüze eğitimden bölgesel kurallara birçok konunun masada olduğu Kabine Toplantısında, birçok önemli karar alındı.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI...

Aşılama çalışmalarında ikinci doza geçilmesi ve vaka sayısındaki düşüşe bağlı olarak yasaklar ne zaman bitecek sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere, bir süredir hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise 56 saat kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Erdoğan, merak edilen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kalkacak mı, yasaklar ne zaman bitecek sorularına ilişkin aldıkları kararları paylaştı. Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak "Mart ayı ile birlilkte kademeli normalleşmeye geçiyoruz. Sokak kısıtlamaları da aşamalı olarak kaldırılacak. Burada önemli olan, vaka sayısının tüm illerimizde azalmasıdır." sözlerini kullandı.

18 ŞUBAT HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Bu son dakika gelişmesinin akabinde, sokağa çıkma yasağı saatleri de merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığından 18 Şubat hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili olarak şu paylaşıldı;

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.