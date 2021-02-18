Büyükşehir Belediyesi’nin ağaç hassasiyeti

Sakarya'da günlerdir süren kar yağışı durdu ama kar mesaisi durmadı. İl genelinde ekipler soğuk havayla birlikte oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürürken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri üzerlerinde kar kütlesi biriken ağaç ve bitki örtüsü için çalışma başlattı.

Büyümesi uzun yıllar süren ağaçların üzerindeki kar kütlerini dalların kırılmaması için sopalarla temizleyen ekipler, yine şehir genelinde dikili bulunan bitki örtüsündeki kar kütlelerini de temizliyor. Her biri ciddi maliyetlerle şehrin yeşimleşmesi için dikilen ağaç ve bitki örtüsünün kıştan zarar görmemesi için çaba gösteren ekipler, kent genelindeki bir çok çiçeği koruma altına almak için çalışıyor.