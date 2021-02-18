Cuma Namazı nasıl kılınır-kaç rekat? Diyanet ile Cuma Namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler…

İslam alemi için oldukça önemli ve anlamlı olan Cuma gününe bir kez daha sağlık ve afiyetle erişmiş olmanın mutluluğu içinde bugün camileri dolduracak ve yüce Yaradana namaz ibadetimizi yerine getirerek dualar edeceğiz. Öte yandan hafta da tek gün kılınana Cuma Namazı kılınışı ile ilgili detaylar bilgi tazelemek isteyenlerce Cuma Namazı nasıl kılınır-kaç rekat? sorularıyla araştırılıyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR-KAÇ REKAT?

Diyanet ile Cuma Namazı kılınış bilgileri ile okunacak dualar ile sureler detayları şöyle;