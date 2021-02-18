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Elektrikli soba evi küle çevirdi

'nın ilçesinde bir evde elektrikli soba nedeniyle çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 18.2.2021 22:20 ABONE OL
Elektrikli soba evi küle çevirdi

Yangın Ceylanpınar ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir evde elektrikli soba nedeniyle yangın çıktı.

Evde elektrikli soba nedeniyle çıkan yangın evin büyük bir bölümüne yayılırken çevredekiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyüyen yangını yoğun çabalar sonucunda kontrol altına alarak söndürdü. Evde çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken meydana gelen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Elektrikli soba evi küle çevirdi
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