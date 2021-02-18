Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 18 Şubat 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Şubat ayının son günlerine gelinirken evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması tüm hızıyla sürüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödenekten faydalanan vatandaşlar evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak gibi sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere her yıl zam yapılan evde bakım parası artış göstermeye devam ediyor. Evde bakım maaşı sorgulamak için iki yol var. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. 18 Şubat 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI! 18 ŞUBAT 2021

Ülkemizde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak duyuruluyor. Son olarak evde bakım maaşı yatan illerin 36 olduğu biliniyor.Her ayın belirli tarihlerinde yatan evde bakım parası il il yatırılırken sorgulamalar e devlet üzerinden gerçekleşiyor…