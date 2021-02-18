Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 18 Şubat 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Şubat ayının son günlerine gelinirken evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması tüm hızıyla sürüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödenekten faydalanan vatandaşlar evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak gibi sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere her yıl zam yapılan evde bakım parası artış göstermeye devam ediyor. Evde bakım maaşı sorgulamak için iki yol var. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. 18 Şubat 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!
Ülkemizde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak duyuruluyor. Son olarak evde bakım maaşı yatan illerin 36 olduğu biliniyor.Her ayın belirli tarihlerinde yatan evde bakım parası il il yatırılırken sorgulamalar e devlet üzerinden gerçekleşiyor…
Evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Bu maddi destek ödemelerinin şehir şehir gerçekleştiği bilinirken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na göre; şuan için 36 ilimizde ödemeler gerçekleşti…
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
1- Tokat
2- Aksaray
3- Osmaniye
4- Kırklareli
5- Antalya
6- Ordu
7- Kocaeli
8- Afyonkarahisar
9- Balıkesir
10- Hatay
11- Sakarya
12- İzmir
13- Uşak
14- Konya
15- Manisa
16- İstanbul
17- Diyarbakır
18- Rize
19- Bilecik
20- Kahramanmaraş
21- Tekirdağ
22- Mersin
23- Şanlıurfa
24- Şırnak
25- Samsun
26- Niğde
27- Zonguldak
28- Bursa
29- Aydın
30- Kars
31- Erzurum
32- Adana
33- Karabük
34- Kayseri
35- Bolu
36- Giresun
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir