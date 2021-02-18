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yattı mı, ne zaman yatacak? 18 Şubat 2021 sorgulama ekranı

Devlet tarafından verilen yatan iller vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Şubat ayı boyunca e devlet ve sms yolu üzerinden yatan iller sorgulaması devam ederken , ne zaman yatacak gibi sorulara da yanıt aranıyordu. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde vatandaşların hesabına yatırılıyor. İşte, 18 Şubat 2021 sorgulama ekranı ve ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.2.2021 12:05 ABONE OL
Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 18 Şubat 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Şubat ayının son günlerine gelinirken evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması tüm hızıyla sürüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödenekten faydalanan vatandaşlar evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak gibi sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere her yıl zam yapılan evde bakım parası artış göstermeye devam ediyor. Evde bakım maaşı sorgulamak için iki yol var. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. 18 Şubat 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI! 18 ŞUBAT 2021

Ülkemizde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak duyuruluyor. Son olarak evde bakım maaşı yatan illerin 36 olduğu biliniyor.Her ayın belirli tarihlerinde yatan evde bakım parası il il yatırılırken sorgulamalar e devlet üzerinden gerçekleşiyor…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Bu maddi destek ödemelerinin şehir şehir gerçekleştiği bilinirken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na göre; şuan için 36 ilimizde ödemeler gerçekleşti…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


18 ŞUBAT PERŞEMBE EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ!


1- Tokat
2- Aksaray
3- Osmaniye
4- Kırklareli
5- Antalya
6- Ordu
7- Kocaeli
8- Afyonkarahisar
9- Balıkesir
10- Hatay
11- Sakarya
12- İzmir
13- Uşak
14- Konya
15- Manisa
16- İstanbul
17- Diyarbakır
18- Rize
19- Bilecik
20- Kahramanmaraş
21- Tekirdağ
22- Mersin
23- Şanlıurfa
24- Şırnak
25- Samsun
26- Niğde
27- Zonguldak
28- Bursa
29- Aydın
30- Kars
31- Erzurum
32- Adana
33- Karabük
34- Kayseri
35- Bolu
36- Giresun

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir

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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 18 Şubat 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
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