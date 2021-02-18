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Giriş Tarihi: 18.2.2021 19:33 Son Güncelleme: 28.4.2021 01:42

cinayetinde son dakika: Bir hafta önce dergiye röportaj vermişler...

Halil İbrahim Ülkü Halil İbrahim Ülkü
Gamze Kaçar Bozkurt cinayetinde son dakika: Bir hafta önce dergiye röportaj vermişler...
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Son dakika haberleri... 'da doktor , tartıştığı eşi diyetisyen 'u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili çarpıcı bir detaya ulaşıldı. Doktor ve diyetisyen çiftin bir hafta önce bir magazin dergisine röportaj verdiği ortaya çıktı. Derginin başlığında ise "Bilim ve Aşk bir arada" yazması dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika haberi... Antalya'nın Kepez ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay geldi. DHA'da yer alan habere göre; Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'un, aralarındaki yaş farkından dolayı kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştıkları belirtildi.

Yusuf Onur Kaan Onur Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yeniden tartıştı. Cinnet getiren Kaan Bozkurt, eşini tabancayla vurduktan sonra kendi de aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay yeri ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt'un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BİR HAFTA ÖNCE DERGİYE RÖPORTAJ VERMİŞLER

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili çarpıcı bir detaya ulaşıldı. Doktor ve diyetisyen çiftin bir hafta önce bir magazin dergisine röportaj verdiği ortaya çıktı. Derginin başlığında ise "Bilim ve Aşk bir arada" yazması dikkatlerden kaçmadı.

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Gamze Kaçar Bozkurt cinayetinde son dakika: Bir hafta önce dergiye röportaj vermişler...
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