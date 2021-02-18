Gaziantep'te vahşet! 5 çocuğunun gözü önünde katletti

Gaziantep'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.
Şahinbey ilçesinin Beydilli Mahallesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Ali İbrahim (38) bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 33 yaşındaki eşi Nur Celil Hüseyin'i çocuklarının gözünün önünde ekmek bıçağıyla göğsünden defalarca bıçakladı.
5 çocuk annesi kadın kanlar içinde yere yığılırken Ali İbrahim boğazını sıkarak öldürdü. Çocukların yardım çığlığı üzerine eve gelen komşuları kadını yerde hareketsiz halde görünce polise bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini tespit edince Nur Celil Hüseyin'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve polisin geldiğini görünce kaçan Ali İbrahim'in yakalanması için çalışma başlatıldı.