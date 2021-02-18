Gaziantep'te vahşet! 5 çocuğunun gözü önünde katletti





Madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve polisin geldiğini görünce kaçan Ali İbrahim'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

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