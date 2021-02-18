Hırsızlar kaçarken jandarmaya yakalandı

Kocaeli Karamürsel İlçesi Karaahmetli Mahallesinde bulunan 2 ayrı eve giren hısızlar, bir vatandaş tarafından fark edilerek İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerine ihbar edildi. ihbar üzerine harekete geçen ekipler, çaldıkları eşyalar ile birlikte kaçmaya çalıştıkları araç içerisinde yakalandı. Evlerin balkon camlarını çalarak içeriye giren şahısların kaçmaya çalıştıkları araç içerisinde 2 televizyon, 1 kamera kayıt cihazı, 1 çamaşır makinesi, 1 elektrikli süpürge, 1 halı, 1 battaniye, 1 ütü, 1 radyo, 1 CD oynatıcı ve 1 uydu alıcı cihazı ele geçirildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Gözaltına alınan şahısların yapılan kontrollerinde İ.E. isimli şahsın Orhangazi Açık Cezaevinden izinli olarak çıktığı ve Bursa'dan arkadaşı H.T' yi de yanına alarak Kocaeli'ne geldiklerini tespit etti. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan İ.E. ve H.T isimli şahıslar sevk edildiği Karamürsel Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.