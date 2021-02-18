İrmik helvası nasıl yapılır? İrmik Helvası tarifi sütlü-sütsüz yapımı ve gerekli malzemeler…

İrmik helvası Türk mutfağının en sevilen tatlılarının arasından yer alıyor. Kandil günlerinde ve sevdiklerimizle birlikte oturduğumuz sofralarda masanın baş köşesinde yer alan İrmik helvasını yapmak isteyenler İrmik helvası nasıl yapılır? sorusu üzerinden araştırılıyor.
En lezzetli ve denenmiş İrmik Helvası tarifi sütlü-sütsüz yapımı ile gerekli malzemelere ilişkin detaylar şöyle;
Malzemeler kısık ateşte kavrulması daha iyi bir kıvam elde etmenizi sağlayacaktır.
Bu besinin 100 gramında 532 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 100 gramlık miktarında İrmik Helvası 532 kalori bulunmaktadır.