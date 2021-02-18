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nasıl yapılır? ve gerekli malzemeler…

Türk mutfağının ve kandil günlerinin vazgeçilmez tatlılarından olan tarifi, ile ilgili detaylar ve gerekli malzmeler evlerinde yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler tarafından ? sorusuna yanıt aranıyor. En lezzetli ve denenmiş ve gerekli malzemeler detayları…

Giriş Tarihi: 18.2.2021 19:01 Son Güncelleme: 18.2.2021 19:02 ABONE OL
İrmik helvası nasıl yapılır? İrmik Helvası tarifi sütlü-sütsüz yapımı ve gerekli malzemeler…

İrmik helvası Türk mutfağının en sevilen tatlılarının arasından yer alıyor. Kandil günlerinde ve sevdiklerimizle birlikte oturduğumuz sofralarda masanın baş köşesinde yer alan İrmik helvasını yapmak isteyenler İrmik helvası nasıl yapılır? sorusu üzerinden araştırılıyor.

İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

En lezzetli ve denenmiş İrmik Helvası tarifi sütlü-sütsüz yapımı ile gerekli malzemelere ilişkin detaylar şöyle;


İRMİK HELVASI TARİFİ MALZEMELERİ

  • 2 bardak irmik
  • 100 gr tere yağ
  • 1.5 su bardağı süt (İsteğe göre)
  • 1.5 su bardağı şeker
  • 1.5 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi (isteğe göre)
  • Sade dondurma


İRMİK HELVASI TARİFİ SÜTLÜ-SÜTSÜZ YAPIMI

  1. Derince bir tavada tereyağını eritin.
  2. Tereyağının üzerine irmiği ekleyip kavurmaya başlayın.
  3. Ayrı bin tencerede sütü, suyu ve şekeri karıştırın.
  4. İrmik altın rengini aldıktan sonra ocağın altını kapatın.
  5. Hazırladığınız sıvı karışımı irmiğin üzerine ekleyin ve malzemeler özdeşleşene kadar güzelce karıştırın.
  6. İrmiğin kapağını kapatın, malzemeleri ara ara karıştırın.
  7. Malzemeler katı kıvam aldığında tencerenin altını kapatın.
  8. Ortasına dondurma koyarak, ters çevirin.
  9. Üzerini fıstık ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.



İRMİK HELVASI TARİFİ PÜF NOKTALARI

  • İrmik malzemelerini sürekli karıştırmak daha iyi bir kıvam elde etmenize yarayacaktır.
  • Kapağını kapattığınız irmik daha nemli ve daha lezzetli olacaktır.
  • Balık sofralarında kullanacaksanız süt yerine su kullanarak yapabilirsiniz.

İRMİK HELVASI TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Malzemeler kısık ateşte kavrulması daha iyi bir kıvam elde etmenizi sağlayacaktır.

İRMİK HELVASI TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

  • Hazırlamış olduğunuz irmik tatlınıza bir kase yardımıyla şekil verebilirsiniz.
  • Şekil verdiğiniz irmik helvanızı antep fıstığı parçaları ve tozuyla servis edebilirsiniz.

İRMİK HELVASI TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Bu besinin 100 gramında 532 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 100 gramlık miktarında İrmik Helvası 532 kalori bulunmaktadır.

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İrmik helvası nasıl yapılır? İrmik Helvası tarifi sütlü-sütsüz yapımı ve gerekli malzemeler…
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