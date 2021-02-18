Kızaktepe'de kar keyfi

Talas Belediyesi, Talas İlçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan doğal tepede çocukların kızakla kayabilmesi için ortam hazırladı. Yağan karla birlikte tepe, çocuklar ve aileleriyle dolunca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Gerek tek başlarına gerekse de anne-babalarıyla birlikte tepeden aşağıya hem kızaklarla hem de naylonlarla kayan çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

Kızaktepe de kayan çocukları ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Talas'ın Erciyes'i yağan karla birlikte yine 7'den 70'e her yaştan insanımızın akınına uğradı. Biz de başta çocuklarımız olmak üzere karın ve kızakla kaymanın tadını çıkaranlarla sohbet ettik, keyifli anlar yaşadık" dedi.