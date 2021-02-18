Kızıltepe’de kadın merkezlerinde kurslar yeniden başladı

Kızıltepe Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle Hanımeli Kadın Merkezi, Turgut Özal Sağlık Yaşam Merkezi, Mezopotamya Hanımeli Sağlık Yaşam Merkezi ve Dikmen Hanımeli Kadın Merkezi'nde kadınlara yönelik verdiği kurslara ara vermek zorunda kalmıştı. Uzun süredir kapalı olan kurslar sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları gözetilerek yeniden başladı. Kadın merkezlerinde kadınlara yönelik birbirinden farklı eğitici ve meslek edindirecek kursların yanı sıra keyifli vakit geçirebilecekleri kurslar da yer almakta. Merkezlerde giyim, el sanatları, okuma yazma, Kur'anı Kerim ve kuaför kursu yer almakta. Bunun yanı sıra anneleri ile birlikte gelen çocuklar için de oyun odaları da bulunmakta.

Kıızltepe Kaymakamı Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam, Belediye bünyesinde kadınlara yönelik yeniden açılan kurslar ile ilgili olarak, " Yeniden açtığımız kurs merkezleri Kovid-19 salgını kuralları çerçevesinde hazırlanarak kursiyerlerini ağırlamaya başladı. Merkezlerimizde giyim, el sanatları, okuma yazma, Kur'anı Kerim ve kuaför kursu yer almakta, kurslarımız bu yönde eğitimlerini sürdürüyor. Kurslara katılan kadınlar kurs bitiminde Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifika ile ödüllendirilecek. Kurslara katılmak isteyen tüm kadınlar merkezlere başvurarak kurslara katılım sağlayabilir. Ayrıca kadınlarımızdan gelen talepler üzerine merkezlerde kadınlara psikolojik destek de verilmektedir." İfadelerine yer verdi.