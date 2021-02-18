Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

'nın ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

AA
Giriş Tarihi: 18.2.2021 22:39 ABONE OL
Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Dumlupınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Allıören köyünde Kovid-19 pozitif vaka ile temaslı sayısının arttığı belirtildi.

Salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Allıören köyümüzde Kovid-19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı nedeniyle bulaşın yayılım hızının düşürülmesi amacıyla 10 gün süre karantina uygulaması başlatılmıştır."

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacağı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA