Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bir ilk daha

İmplant Tedavisi için hastaneye başvuran hastaların ilk önce genel kontrolleri yapılıyor. Tedaviye uygun olan hastalara implant için randevu tarihi veriliyor. İmplant tedavisi için 3 hekim merkezde görev yapıyor.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Suat Önal, Halkın talebine karşılık vererek dental implant tedavisine başlamış bulunduklarını belirtti.

Önal, konuşmasında şu ifadelere değindi:

"Bu tedavi için altyapımızı güçlendirdik. Ben dahil 2 hekimimizi eğitime yollayarak dental tedavi işlemine başlamış bulunmaktayız. Dental tedavi işlemi, kaybedilen tekli veya çoklu dişlerde çene kemiğine diş köküne benzer yapıda titanyum implantların yerleştirilmesi şeklindedir. Dental tedavilerimizi dışarıdaki kliniklere veya özel kliniklere, diş tedavisi yapılan kliniklere oranla yüzde 50-60 daha ekonomik yapmaktayız. Bu sayede il dışına sekteyi epey bir azaltmayı planlıyoruz. Bu tedaviyi yapmamızda bizi destekleyen İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet Yavuz olmak üzere Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Murat Sinanoğlu'na ve müdürlüğümüzün tüm yönetim camiasına tüm çalışma arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ederim"

İmplant tedavisinin uygulandığı hasta Sevcan Şimdi, yapılan uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

Şimdi, "Birkaç ay önce dişimin şiddetli ağrısı nedeniyle devlet hastanesine başvurdum. Ne yazık ki geç kalmışım tedavi için. Bu yüzden implant tedavisi gerekiyordu. Özel kuruluşlar bu tedavi için çok pahalıydı. Devlet hastanesinde bu imkanlardan yararlanabileceğimi öğrendiğimde hastaneye koşarak geldim. Bu hizmeti ayağımıza getirerek bizlere sunan buna olanak veren devletimize, Mardin İl Sağlık müdürlüğümüze ve Dr. Suat Önal'a teşekkür ediyorum." dedi.