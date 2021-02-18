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Motosiklet tutkunu genç toprağa verildi

’nın Fethiye İlçesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren motosiklet tutkunu 24 yaşındaki Anıl Çayan; memleketi Denizli’de toprağa verildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 18.2.2021 13:50 ABONE OL
Motosiklet tutkunu genç toprağa verildi

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren motosiklet tutkunu 24 yaşındaki Anıl Çayan; memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza da ; Anıl Çayan'ın (24) kullandığı 48 AED 413 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Haticegül H'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan ve kaldırıma çarpan Çayan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede hayatını kaybetti. Haticegül Hç ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Denizlili gencin cenazesi bu sabah erken saatlerde Denizli'ye getirildi. Çayan kılınan cenaze namazının ardından Alaattin Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Motosiklet tutkunu genç toprağa verildi
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