Nevşehir Belediye Başkanı'ndan örnek davranış

4 Şubat 2021 tarihinde yapılan olağanüstü belediye meclis toplantısında Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Savran'a bugüne kadar 100'ün üzerinde 'hayırlı olsun' çiçeği geldi.

Başkan Savran, başkanlık binasında makamının bulunduğu katta yer alan çiçeklerin satışı için verdiği talimatın ardından elde edilen gelir ile kentteki fakir ve dar gelirli aileler için gıda paketleri hazırlattı.

Hazırlanan gıda paketleri belediye görevlileri tarafından çeşitli mahallelerdeki fakir ve dar gelirli ailelere dağıtılırken Başkan Savran da bazı mahallelerdeki dağıtıma katıldı.

Konuk olduğu evlerde gıda paketinin yanı sıra fakir ve dar gelirli ailelerin çocuklarına kışlık ayakkabı hediye eden Savran, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Savran, "Başkanlık görevine seçilmemin ardından belediyemize çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve hemşehrilerimiz tarafından çok sayıda çiçek gönderildi. Bunların hepsine belediyemizde bakma gibi bir şansımız yoktu. Arkadaşlarımızla istişare ederek, bu gelen çiçekleri satıp elde edeceğimiz geliri sosyal hizmetlerde kullanmaya karar verdik. Hazırladığımız çok sayıdaki gıda paketini ekiplerimiz tespit edilen ailelere ulaştırmaya başladı" dedi.