Salavat ne demek, nasıl getirilir? Salavat-ı Şerif anlamı ve okunuşu

Rahmet ve Bereket gecesi Regaip Kandili'ni idarak ettiğimiz bugünde Peygamber Efendimizi anmak ve saygımızı ifade etmek amacıyla Salatu Selam okunuyor. Salat kelimesinin çoğulu olan Salavat'a ilişkin tüm bilgileri öğrenmek isteyenler Salavat ne demek, nasıl getirilir? Sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SALAVAT NE DEMEK, NASIL GETİRİLİR?

Müslümanlarca Regaip Kandili gecesinde okunmak istenerek araştırılan Salavat-ı Şerif anlamı ve okunuşu ile ilgili tüm detaylar şöyle;