Salavat ne demek, nasıl getirilir? Salavat-ı Şerif anlamı ve okunuşu

Rahmet ve Bereket gecesi Regaip Kandili'ni idarak ettiğimiz bugünde Peygamber Efendimizi anmak ve saygımızı ifade etmek amacıyla Salatu Selam okunuyor. Salat kelimesinin çoğulu olan Salavat'a ilişkin tüm bilgileri öğrenmek isteyenler Salavat ne demek, nasıl getirilir? Sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.
Müslümanlarca Regaip Kandili gecesinde okunmak istenerek araştırılan Salavat-ı Şerif anlamı ve okunuşu ile ilgili tüm detaylar şöyle;
Salât ve selam kelimelerinden oluşan "salât-u selam" terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Kur'an'da, "Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salât ediyorlar. (O hâlde) ey iman etmiş olanlar, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin." (Ahzab, 33/56) buyurulmaktadır.
Hz. Peygambere (s.a.s.) Allah Teala'nın salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri; müminlerin salât etmesi ise, dua etmeleri anlamını ifade eder.
En kısa şekli ile salavat: "Âllâhümme salli alâ Muhammed."
Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salat-u selam eyle." demektir.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salâtüselâm getirmekle ilgili hadislerden birinin meâli şöyledir: "Kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat okuyanıdır" (Tirmizî, "Vitir", 21; başka örnekler için bk. Wensinck, el-Muʿcem, "ṣlv" md.). Resûl-i Ekrem, kendisine nasıl salât okuyacaklarını soran bazı sahâbîlere namazlarda okunan "Salli ve Bârik duaları", "salât-ı tâmme" ya da içinde Hz. İbrâhim'in adı geçtiğinden "salât-ı İbrâhîmiyye" diye bilinen duayı okumalarını tavsiye etmiştir.