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, nasıl getirilir?

İslam alemi için oldukça anlamlı ve önemli yeri olan Regaip Kandili’nde Müslümanlar tarafından ile ilgili olarak , nasıl getirilir? Şeklindeki sorularla detayları öğrenilmek isteniyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’i anmak ve saygımızı dile getirmek amacıyla okunan Salavat-ı Şerif anlamı ve okunuşuna ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.2.2021 20:09 Son Güncelleme: 18.2.2021 20:09 ABONE OL
Salavat ne demek, nasıl getirilir? Salavat-ı Şerif anlamı ve okunuşu

Rahmet ve Bereket gecesi Regaip Kandili'ni idarak ettiğimiz bugünde Peygamber Efendimizi anmak ve saygımızı ifade etmek amacıyla Salatu Selam okunuyor. Salat kelimesinin çoğulu olan Salavat'a ilişkin tüm bilgileri öğrenmek isteyenler Salavat ne demek, nasıl getirilir? Sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SALAVAT NE DEMEK, NASIL GETİRİLİR?

Müslümanlarca Regaip Kandili gecesinde okunmak istenerek araştırılan Salavat-ı Şerif anlamı ve okunuşu ile ilgili tüm detaylar şöyle;



Salât ve selam kelimelerinden oluşan "salât-u selam" terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Kur'an'da, "Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salât ediyorlar. (O hâlde) ey iman etmiş olanlar, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin." (Ahzab, 33/56) buyurulmaktadır.

Hz. Peygambere (s.a.s.) Allah Teala'nın salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri; müminlerin salât etmesi ise, dua etmeleri anlamını ifade eder.


SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

  • "Allahümme salli alâ Muhammed"
  • "Sallallahü aleyhi ve sellem"
  • "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim"

SALAVATI ŞERİFE TÜRKÇE ANLAMI

En kısa şekli ile salavat: "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salat-u selam eyle." demektir.




SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ VE İLGİLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salâtüselâm getirmekle ilgili hadislerden birinin meâli şöyledir: "Kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat okuyanıdır" (Tirmizî, "Vitir", 21; başka örnekler için bk. Wensinck, el-Muʿcem, "ṣlv" md.). Resûl-i Ekrem, kendisine nasıl salât okuyacaklarını soran bazı sahâbîlere namazlarda okunan "Salli ve Bârik duaları", "salât-ı tâmme" ya da içinde Hz. İbrâhim'in adı geçtiğinden "salât-ı İbrâhîmiyye" diye bilinen duayı okumalarını tavsiye etmiştir.

  • "Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh'ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes." (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)
  • "Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir." (Tirmizî, Deavât, 100)
  • "Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır." (İbni Mâce, İkâmet, 25)
  • "Cenâb-ı Hakk'a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler." (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)
  • "Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir." (Tirmizî, Vitr, 21/484)
  • "İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir." (Kenzü'l-İrfân, 5)
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Salavat ne demek, nasıl getirilir? Salavat-ı Şerif anlamı ve okunuşu
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