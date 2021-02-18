Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü olayda 1 tutuklama

Şanlıurfa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Şanlıurfa'da iki ay önce iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili şüpheli olduğu değerlendirilen 2 kişiyi yakalamak için şafak operasyonu gerçekleştirdi

Olay, 26 Aralık 2020'de Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki çimento fabrikası yakınlarında yaşanmıştı. İddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan Avcı ve Polat ailelerinin fertleri arasında tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin de kullanıldığı kavgada 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma yürüten Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 5 kişinin öldürülmesi olayı firarisi olan şüpheli H.P. yapılan istihbarat çalışması sonucu Karaköprü ilçesinde bir yakınında olduğu bilgisi üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığın'dan alınan adli arama kararı ile birlikte JASAT ekipleri şüphelinin evine şafak operasyonu düzenledi.

Operasyonda firari şüpheli H.P. ve ev sahibi A.P.(57) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi Jandarma'daki işlemlerin ardından, 'Kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi . H.P. isimli şahıs tutuklanırken, A.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.