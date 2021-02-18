Şanlıurfa’da İcra Müdürü ve yardımcısı rüşveten tutuklandı

İddiaya göre İcra Müdürlüğünde görevli olan bir müdür ve müdür yardımcısı ismi öğrenilemeyen bir vatandaştan yapacağı işlem için para talep etti. Talep edilen paranın yasadışı olduğunu anlayan vatandaş durumu polise bildirdi.

CEZAEVİNE KONULDU

Seri numaraları önceden alınmış parayla talep edilen yere giden vatandaşa, yine akrabasıymış süsü verilen bir polis memuru da eşlik etti. Söz konusu rüşvet paraları teslim edildiği anda dışarıda bekleyen polis ekipleri suçüstü yaptı. Gözaltına alınan ve sorguları yapılan şahıslar, daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.