Şanlıurfa'daki sır gibi ölümü JASAT ekipleri çözdü: Çarpan aracın dikiz aynası...

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı kırsal Mutluca Mahallesi'nde 3 Şubat tarihinde yaya olarak yürüyen H.K. (21) plakası belirlenemeyen bir aracın çarparak kaçması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yer alan Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) bir kişinin ölümüne sebebiyet vererek olay yerinden kaçan araç sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza sonrası olay yerindeki incelemede, kazaya karışan araca ait dikiz aynası tespit eden ekipler, aynadan yola çıkarak aracın markasını ve modelini tespit etti. Kazanın olduğu noktadan hareketle çevredeki görgü tanıkları ve güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, aracın sahibinin o tarihte kırsal mahalleye çeyiz eşyası taşıyan H.D. olduğunu belirledi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerince düzenlenen operasyonda yakalanan H.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.