Servis aracı çarpmıştı, 9 gün sona hayatını kaybetti

Kocaeli Kartepe ilçesinde oturan ve özel bir firmaya ait depoda forklift operatörü olarak çalışan Mahmut Tok(35), 9 Şubat günü sabah 07.20 sıralarında işe gitmek için Sarımeşe Mahallesi Nazım Demirci Caddesi'ndeki evinden çıkarak durağa doğru yürümeye başladı. Bu esnada kendisine yolda seyir halinde olan bir servis minibüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan Tok, olay yerine çağırılan 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Başiskele'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Kaldırıldığı hastanede Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tok, 9 süren yaşam savaşını sabah saatlerinde kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan ve eşinin 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Mahmut Tok'un cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Tok'un cenazesi Sarımeşe Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Bakırlı Mezarlığında toprağa verilirken, bölge sakinleri kazanın yaşandığı cadde üzerinde ışıklandırma ve trafik düzenlemesi gerektiğini ve riskli bir bölge olduğunu dile getirdi.