Siirt Belediyesi yetimlerin yüzünü güldürdü

Hamiyet Merkezi'nde çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte, çocuklara palyaço gösterisi yapıldı. Programda müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçiren çocuklara Vali ve Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu çeşitli hediyeler verdi.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK



Vali V. Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadın ve Yaşam Merkezi'nde kurulan Hamiyet Merkezi'nde yetim çocukları ve ailelerine yönelik düzenli olarak çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Annelere okuma yazma, çocuklara da akademik destek programlarının sunulacağını ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Merkezimizde, yetim ailelerimizin sorunlarını imkanlar dahilinde gidermeye çalışacağız. Merkezlerimizde resim, müzik ve satranç kurslarıyla çocukların yetenekleri ortaya çıkarılacak. Anneyle çocuklara yönelik ufuk turları ile motivasyon artırıcı, gezi ve piknikler düzenleyerek, özgüven gelişimi desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.