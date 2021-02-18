Sohbetin konusu yatırım

Türk Alman Yatırım Birliği Başkanı, Yozgatlı Gencay Koyunbaşoğlu, Yozgat Valisi Ziya Polat'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Yozgat'ta yapımı planlanan yatırımlar konuşuldu.

Yerköy eşraflarından olan ve hayırsever kimliği ile de tanınan Türk Alman Yatırım Birliği Başkanı Gencay Koyunbaşoğlu, Yozgat Valisi Ziya Polat'a gerçekleştirdiği ziyarette yatırım çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Karşılıklı istişare şeklinde gerçekleşen ziyarette Koyunbaşoğlu, çalışmaları hakkında Yozgat Valisi Polat'ı bilgilendirdi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde mega projelerin altında imzası bulunan Koyunbaşoğlu, memleketine olan sevgisi ve bağlılığı ile tanınan ve sevilen bir isim.