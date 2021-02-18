Son dakika: Ankara'daki cinayette flaş gelişme! Katil kayınbirader çıktı!

Son dakika haberleri... Ankara'da geçen Cumartesi Keçiören ilçesi Hisar Mahallesinde yürüyüşe çıkan Ahmet Y, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, çevrede önlem alıdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde baş ve göğüs bölümlerinde 5 kurşun bulunan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel olduğu belirlendi.