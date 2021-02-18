Son dakika: Ankara'daki cinayette flaş gelişme! Katil kayınbirader çıktı!

Son dakika haberleri... Ankara'da geçen Cumartesi Keçiören ilçesi Hisar Mahallesinde yürüyüşe çıkan Ahmet Y, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, çevrede önlem alıdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde baş ve göğüs bölümlerinde 5 kurşun bulunan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel olduğu belirlendi.
'KIZ KARDEŞİMİ DÖVDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRDÜM'
Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Ramazan Yüksel'i öldüren kişinin eşinin erkek kardeşi Mahmut Ö. olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve ait ahırda yapılan aramada Mahmut Ö'nün olayda kullandığı silah saklanmış vaziyette buldu. Mahmut Ö., emniyetteki ifadesinde Ramazan Yüksel'i öldürdüğünü itiraf etti.
Mahmut Ö. "Olay günü arabayla eniştemle beraber mahalleden 2 arkadaşımı aldım ve dağlık alana çıktık. Arabayı park ettikten sonra aşağı doğru yürümeye başladık. Yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra belimdeki silahı çıkartarak enişteme 5 el ateş ettim ve öldürdüm. Ardından 2 arkadaşımla beraber olay yerinden kaçtım." dediği öğrenildi.
Bunun üzerine olay günü Mahmut Ö'nün yanında bulunan Fatih K. ile Recep Y. de gözaltına alındı.Fatih K. ile Recep Y. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Mahmut Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Son dakika haber: Müge Anlı canlı yayınında şok iddia! Eskişehir’de İlkay Tokkal eşi Emel Tokkal ve çocukları ölü bulunmuştu!