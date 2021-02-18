Son dakika: Bilim Kurulu üyesi tek tek anlattı! İller bazında 'kademeli normalleşmeye' nasıl geçilecek?





'KRİTERLER DEĞİŞEBİLİR'



Prof. Dr. İlhan, bu kriterlerin bir kez uygulanmayacağını da bilmek gerektiğine dikkat çekerek, "Diyelim ki mart başında bir değerlendirme yapıldı, o kriterlere göre bazı illerimiz yüksek riskli görüldü, bazı illerimiz riskli, bazı illerimiz normal, bazı illerimiz düşük riskli görüldü. Düşük riskli illerde açılmalar daha çok olabilecekken yüksek riskli illerde açılma olmadan devam etmesi söz konusu olacak. Ancak bu kriterin de değişebileceğini bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki orta riskli olan bir ilimizde kurallara uyulmadı, sosyal mekanlarda açılma meydana geldi, insanlar daha çok bir araya geldi, sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, o illerde tekrar değerlendirme yapılarak yüksek riskli duruma geçebilir. Burada özellikle il bazında farklılıklardan dolayı insanların Türkiye'nin genelinde olan kısıtlamalara maruz kalmaması amaçlanıyor. İki ilimizi düşünelim. Bu iki il arasında birinin vaka sayısı azsa, 100 binde vaka sayısı belli bir rakamdaysa, aşılama hızı iyiyse burada açılmaya gidilebilir; ama o ilde de vaka sayısı artarsa, yoğun bakım hasta sayısı artarsa tekrar orada kapanma söz konusu olabilir. Salgın çok dinamik bir süreç, bu süreçlere göre yeni stratejiler geliştirmek hızla bunu uygulamaya sokmak, toplumda da olabilecek mağduriyetleri engellemek gerekiyor, o yüzden böyle bir yaklaşım geliştirilmiş durumda" diye konuştu.