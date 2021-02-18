Son dakika: Gaziantep'te kadın cinayeti!

Gaziantep'te koca dehşeti...Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti | Video

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAÇTI

Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nur Cemil H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden beş çocuk annesi kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşini öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu koca Ali H. ise olay sonrası kaçtı. Kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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