Son dakika: İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ve oğulları ölü bulunmuştu! Cinayete ilişkin soruşturmada yeni gelişme





"Eskişehir halkı olarak çok üzüldük, yüreğimiz yandı. Allah, bizlere ve bu kardeşlerimizin ailelerine bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu acıları yaşatanları da Rabbimiz, kahhar ismiyle kahru perişan eylesin. Öldükten sonra gideceği yer cehennem olsun. Kabrinde azap çeksin. İnşallah en yakın zamanda bu kardeşlerimize kıyanlar, yakalanır, adalete teslim edilir. Bu dünyada da cezalarını görürler. Bildiğiniz gibi bu kardeşlerimizin gideceği yer cennettir. Günahsız bir şekilde kıyılmak, kıyan kişiye geçiyor günahları. Ondan dolayı bu kardeşlerimiz inşallah cennetliktir" dedi.