Son dakika: İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ve oğulları ölü bulunmuştu! Cinayete ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Son dakika haberi... Eskişehir'de, yakınlarının ulaşamadığı Emel Tokkal, İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 3 kişinin cesediyle karşılaştı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Müge Anlı canlı yanında ise korkunç 3'lü infazla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Katil zanlısının, İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan çocuğu B.C.T isimli kişi olabileceği iddia edildi. Bugün Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDI
Eskişehir'de, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, soruşturma kapsamında gözaltına aldığı İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan oğlu B.C.T. ile Mehmet Şerif B. ve Ersin D. için ek gözaltı süresi aldığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
TOKKAL ÇİFTİ VE ÇOCUKLARI SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Öte yandan, İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Tokkal çifti ile Ali Doruk'un cansız bedenleri, yakınları tarafından teslim alınarak, cenaze aracıyla Reşadiye Cami'ne getirildi. Yan yana koyulan tabutları görenler, gözyaşlarına boğuldu.
Oğlunun tabutuna sarılan İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal, "Bunlara nasıl dayanacağım annem. Yavrum, İlkay'ım, torunum ağzımın tadı, babaannesinin hası, rabbim sizi aldı. Emel sen kocanı çok seviyordun. Kocasını bırakmayan kızım. Kocan da seni bırakmadı. Yine berabersiniz yavrum. Mutlu bir aileydiniz siz üçünüz de birbirinizden kopmadınız. Rabbim sizi ayırmadı annem" diyerek, feryat etti.
SAĞLIK EKİPLERİ AİLEYİ SAKİNLEŞTİRDİ
İlkay Tokkal'ın ablası Gülsüm Türk de tabutlara tek tek sarılarak gözyaşı döktü. Türk, "Dizildiniz burada üçünüz. Annenle babanı bırakmadın sen Doruk. Annen ve baban da seni bırakmadı. Onlar da aldı seni, yanına. Hakkını helal et abi. Biz, iki tane candık. Daha çok gençtin abi. Yalnız bıraktın beni. Tek başımıza kaldık. Rabbim sizi cennetine alsın. Abi seni çok seviyorum. Babamın acısını bastırdın" dedi. Cenaze namazının kılındığı sırada baygınlık geçiren aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
CENAZE NAMAZINI KILDIRAN İMAM: 'YÜREĞİMİZ YANDI'
Eskişehir'de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk için Reşadiye Cami'nde ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namazı kıldıran İmam Tahsin Peker cinayetler karşısında yüreğinin yandığını belirterek, şunları söyledi:
"Eskişehir halkı olarak çok üzüldük, yüreğimiz yandı. Allah, bizlere ve bu kardeşlerimizin ailelerine bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu acıları yaşatanları da Rabbimiz, kahhar ismiyle kahru perişan eylesin. Öldükten sonra gideceği yer cehennem olsun. Kabrinde azap çeksin. İnşallah en yakın zamanda bu kardeşlerimize kıyanlar, yakalanır, adalete teslim edilir. Bu dünyada da cezalarını görürler. Bildiğiniz gibi bu kardeşlerimizin gideceği yer cennettir. Günahsız bir şekilde kıyılmak, kıyan kişiye geçiyor günahları. Ondan dolayı bu kardeşlerimiz inşallah cennetliktir" dedi.
DORUK, ANNE BABASININ ORTASINA DEFNEDİLDİ
Gözyaşlarıyla yakınlarının omuzlarına taşınan Tokkal ailesi, cenaze aracıyla götürüldüğü Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ali Doruk, anne-babasının arasındaki mezara defnedildi.