Son dakika: İstanbul Ortaköy'de kardeş kavgası! Ağabeyini defalarca bıçakladı!

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce cezaevinden çıkan ağabey Ahmet Kayır, alacak-verecek davası nedeniyle arasında husumet olan kardeşi Servet Kayır ile semtte karşılaştı.