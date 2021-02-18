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Giriş Tarihi: 18.2.2021 10:01 Son Güncelleme: 15.5.2021 12:57

: 'de kardeş kavgası! Ağabeyini defalarca bıçakladı!

İHA
Son dakika: İstanbul Ortaköy'de kardeş kavgası! Ağabeyini defalarca bıçakladı!

haberi: 'da aralarında husumet olan 2 kardeş sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavgada yere düşürdüğü ağabeyini defalarca bıçaklayan genç adam vatandaşlar tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Korkunç kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralı ağabey ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kardeş ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce cezaevinden çıkan ağabey Ahmet Kayır, alacak-verecek davası nedeniyle arasında husumet olan kardeşi Servet Kayır ile semtte karşılaştı.

Ağabey Kayır, kardeşini görür görmez elindeki bıçakla saldırmaya başladı. Kardeşinin de bıçakla karşılık vermesi üzerine saldırı bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.

İstanbul Beşiktaş'ta kardeşlerin bıçaklı kavgası kamerada | Video

Kardeş Kayır'ın yanındaki arkadaşlarının da müdahale etmesi sonucu ağabey Kayır yere düştü. Bunu fırsat bilen kardeş Kayır, ağabeyini yerde defalarca bıçakladı. Saldırgan kardeş, arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

AĞABEYİNİ YERDE DEFALARCA BIÇAKLADI

Korkunç kavga ise güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bıçakla gelen ağabey kaldırımda duran kardeşine saldırıyor. Kardeşinin bıçakla karşılık vermesi üzerine kavga çıkıyor. Kardeşinin arkadaşları da ağabeye saldırıyor. Ağabeyini yere düşüren kardeş defalarca bıçaklıyor. Kavga sonrası kardeşi arkadaşları uzaklaştırıyor.


KARDEŞ GÖZALTINDA, AĞABEY HASTANEYE KALDIRILDI

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş polisi, Servet Kayır'ı yakaladı.

Gözaltına alınan Kayır ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin yerden kaldırarak banka oturttuğu ağabey Kayır ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Son dakika: İstanbul Ortaköy'de kardeş kavgası! Ağabeyini defalarca bıçakladı!
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