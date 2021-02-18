Son dakika: Konya'da, koronavirüs kurallarını hiçe sayanlara rekor ceza! 5 milyon TL...

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında 280 eğlence yerine yönelik 980 bin 270 TL, iş yerlerindeki aralarında kadınların da olduğu 4 bin 5 kişiye de sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri için 4 milyon 135 bin 500 TL olmak üzere toplam 5 milyon 115 bin 770 TL idari para cezası uyguladı.

Ayrıca iş yeri sahipleri hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereği adli işlem uygulandı.

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