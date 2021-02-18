Son dakika: Kübra Boyraz davasında flaş gelişme

Büyükçekmece 13 Asliye mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Öner Ö. Erdal Doğruya SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmada müşteki ve 2 tutuklu sanık avukatı, Bülent Bostancı ve tanık Kadriye Arslan hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan pratisyen hekim Öner Ö. "2017-2019 arası Foça Cezaevine girdim. Ben cezaevindeyken Erdal Bey dolgu ve botoks yapıyordu. Ömer bey İstanbul'da çok müşteri var talep var demesi üzerine İstanbul'a geldik. Bu yeri Bülent bey adına tuttuk. Bu yeri tuttuktan sonra Erdal ile birlikte işlem yaptık. Kübra Boyraz'a ilk seansı Temmuz ayında ben yaptım. İlk seanstan mutlu ayrıldı. Kendisi ikinci seans için geldiğinde boyun fıtığından dolayı o gün rahatsızdım işleme alamayacağımı söyledim ancak gelmişken kendisini de kırmamak adına kontrol yapalım herhangi bir kızarıklık var mı dedim Erdal bey Kübra ve ben üçümüz bir odaya girdik. Kontrolü gerçekleştirdikten sonra telefonum çaldı ancak o odada telefon çekmediğinden başka bir tarafa geçtim. Ah sesi duydum. Döndüğümde Erdal'ın elinde enjektör gördüm. Kübraya sorduğumda canının acıdığını söyledi. Ancak dolgu botoks verdiğini görmedim. Kübra'yı salona götürdük. Sonrada evine bıraktık. Bu duruma kesinlikle bir onay vermedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Tanık Kadriye Arslan "Erdal beyi doktor sanıyordum. Doğru olmadığını karakolda öğrendim. Olay günü Kübra yanıma gelip iyi olmadığını söyledi. Kanepeye uzandırdık. Tuzlu ayran içirdik. Enjeksiyonu kimin yaptığını görmedim. Öner Ö. benim orada olduğum zaman zarfında hep terastaydı. Bu iş yerinin sahibi Erdal beydi. Ben Kübra Boyrazdan herhangi bir ah sesi duymadım. Duysaydım zaten hastaneye götürülmesi için ısrarcı olurdum" diye konuştu.
Diğer tutuklu sanık Erdal Doğruya "Öner bey elinde çantası ile sürekli çevrede dolaşıp insanlara botoks yapan biriydi. Ben de kendisine peçete verme gibi ufak tefek işlerde yardımcı oluyordum. Ben Kübra hanıma herhangi bir işlem yapmadım. Müşterilerle Öner ya da Ömer muhattap oluyordu. Doktor Öner enjeksiyon yapmaya girdiğinde sadece iki kişi vardı. Kamera kayıtları sabittir. Kullanılan ilaçların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, halen dinlenmemiş tanıkların bulunması, bu itibarla tanıklar üzerinde baskı kurumu ihtimali bulunması nedeniyle sanıkların ayrı ayrı tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.