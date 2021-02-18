Son dakika: Kübra Boyraz davasında flaş gelişme

Duruşmada savunma yapan pratisyen hekim Öner Ö. "2017-2019 arası Foça Cezaevine girdim. Ben cezaevindeyken Erdal Bey dolgu ve botoks yapıyordu. Ömer bey İstanbul'da çok müşteri var talep var demesi üzerine İstanbul'a geldik. Bu yeri Bülent bey adına tuttuk. Bu yeri tuttuktan sonra Erdal ile birlikte işlem yaptık. Kübra Boyraz'a ilk seansı Temmuz ayında ben yaptım. İlk seanstan mutlu ayrıldı. Kendisi ikinci seans için geldiğinde boyun fıtığından dolayı o gün rahatsızdım işleme alamayacağımı söyledim ancak gelmişken kendisini de kırmamak adına kontrol yapalım herhangi bir kızarıklık var mı dedim Erdal bey Kübra ve ben üçümüz bir odaya girdik. Kontrolü gerçekleştirdikten sonra telefonum çaldı ancak o odada telefon çekmediğinden başka bir tarafa geçtim. Ah sesi duydum. Döndüğümde Erdal'ın elinde enjektör gördüm. Kübraya sorduğumda canının acıdığını söyledi. Ancak dolgu botoks verdiğini görmedim. Kübra'yı salona götürdük. Sonrada evine bıraktık. Bu duruma kesinlikle bir onay vermedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.