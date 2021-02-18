Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Çorum'daki kayıp kız bulundu!

Çorum'da, Mehmet ve Sultan E. çiftinin kızları C.E., 7 Ocak günü çarşıya gitmek üzere evden çıktı, ancak geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. Polislerin yaptığı araştırmada, C.E.'nin Ankara'da bir adreste olduğu tespit edildi.

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Çorum ve Ankara polisinin ortaklaşa düzenlediği baskında C.E. bir evde bulundu.