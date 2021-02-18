Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Çorum'daki kayıp kız bulundu!

atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika gelişmesi yaşandı. Çorum'da 43 gündür aranan kız çocuğunun polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Gelen haber üzerine stüdyoda büyük sevinç yaşandığı görüldü. Kızına günlerdir hasret kalan anne ise uzun süre gözyaşı döktü.
Çorum'da 43 gündür kayıp olarak aranan C.E. (13) adlı kız çocuğu, polis ekipleri tarafından Ankara'da bulundu. Kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Çorum'da, Mehmet ve Sultan E. çiftinin kızları C.E., 7 Ocak günü çarşıya gitmek üzere evden çıktı, ancak geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. Polislerin yaptığı araştırmada, C.E.'nin Ankara'da bir adreste olduğu tespit edildi.
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Çorum ve Ankara polisinin ortaklaşa düzenlediği baskında C.E. bir evde bulundu.
Kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen 8 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Müge Anlı 18 Şubat 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça atv izle! Müge Anlı'da şok açıklama '13 yaşındaki kız çocuğunu fuhuşa...' | Video
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