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sonuçları belli oldu! ile 18 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı

Şans oyunları oynayanlar için ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 18 Şubat 2021 ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ yapmak isteyenler, Süper Loto sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığıyla bunu gerçekleştirebilir. İşte, haftanın Süper Loto sonuçları kazanan numaraları ve 18 Şubat 2021 Milli Piyango Online ekranı

Giriş Tarihi: 18.2.2021 21:37 Son Güncelleme: 18.2.2021 21:37 ABONE OL
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 18 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından salı, perşembe ve pazar olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 18 Şubat MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 18 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO ONILINE MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

18 Şubat Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 12 milyon 400 bin TL devretmişti.

Süper Loto Topu sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;

SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 ŞUBAT 2021

Süper Loto çekilişi yapıldı ve kazanan numaralar belli oldu. 18 Şubat Süper Loto'da kazandıran numaralar şunlar oldu;

8, 16, 26, 28, 44 ve 52

çekilişinin sonuçları, çekilişin hemen ardından sabah.com.tr'de. Aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla canlı çekilişi takip edebilir ve çekiliş biter bitmez MPİ bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO MPİ BİLET SORGULAMA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a girebilir, ister uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.

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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama
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