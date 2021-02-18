Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 18 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından salı, perşembe ve pazar olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 18 Şubat MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 18 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO ONILINE MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

18 Şubat Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 12 milyon 400 bin TL devretmişti.

Süper Loto Topu sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;