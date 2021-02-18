Tekerlemeler - En Zor, Kolay, Kısa ve Uzun Oyun Tekerlemeleri - Çocuklar İçin Tekerlemeler

Tekerlemeler, ağzıda yuvarlanan ve eşsesli sözcüklerden kurulu cümlelerdir. Çocukların hoşça vakit geçirmesinin yanı sıra konuşma yeteneğini ve diksiyonunu geliştirmeyi sağlar. Birçok kişi özellikle çocukluk döneminde en zor tekerlemeleri söylemek için yoğun çabalar sarfetmiştir. Öykü, masal, bilmece ve halk tiyatrosu gibi edebi türlerde de karşımıza çıkan tekerleme örnekleri için doğru yerdesiniz. Kısa, uzun, kolay ve en zor tekerlemeler ile konuşma yeteneğinize katkı sağlayabilirsiniz. En güzel oyun tekerlemeleri ve tekerleme örnekleri bu başlık altında yer alıyor.

TEKERLEME NEDİR?

Tekerleme, sözlükte ''ağızda yuvarlanan söz, eşsesli kelimelerle kurul konuşma'' olarak adlandırılır. Masalların başında, ortasında ya da sonunda kullanılan bu sözlere bilmece, öykü ve halk tiyatrosu gibi edebi türler içerisinde de rastlanır. Ölçülü ve kafiyeli olarak söylenen tekerlemeler masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi gibi adlarla da kullanılır.

Çocukluk döneminin en eğlenceli sözlü oyunlarından da birisi olan tekerlemeler, hoşça vakit geçirmek için söylenirken, konuşma kabiliyetinin gelişmesi ve diksiyonun daha iyi hale gelmesine de katkıda bulunur.

Tekerlemeler yöreye göre farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Örneğin; Doğu Anadolu'da döşeme, Güney Anadolu'da sayışma denir. Karagöz ve ortaoyununda muhavere, çocuk oyununda ebe, çıkarmada ise sayışma olarak isimlendirilir.

Türk edebiyatına baktığımızda ilk tekerleme örneklerine XI. yüzyıldan itibaren rastlanmaya başladığı belirtilmektedir.

TEKERLEME ÖZELLİKLERİ

Tekerlemeler halk edebiyatına ait bir türdür. Masal, hikaye, bilmece ve halk tiyatrosu gibi edebi türlerin içerisinde yer almıştır. Daha çok çocuklar tarafından kullanılan bir tür olmasının yanı sıra halk ozanları da şiirlerini mizahi bir boyuta taşımak için bu sözlü edebiyat türünden faydalanmışlardır. Gerçek hayatla bağdaşmayan hayali sözlerdir. Tekerlemedeki temel amaç insanlara acayip gelen, akıl ve mantığa sığmayan durumları peş peşe sıralayarak şaşırtıcı bir etki oluşturmaktır. Hoşça vakit geçirilmesine, konuşma yeteğinin daha iyi bir hale gelmesine katkı sağlar.

TEKERLEME ÖRNEKLERİ

Geçmişten günümüze kadar gelmeyi başaran birçok zor ve kolay tekelerlemeler bulunmaktadır. Hızlı bir şekilde düzgün telafuz ederek söylemeye çalışacağını birbirinden güzel ve eğlenceli tekerleme örneklerine bu başlık altında yer verdik. Hem kolay hem de zor tekerlemeler ile konuşma kabiliyetinizi geiştirebilir aynı zamanda sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebilrisiniz

KOLAY TEKERLEMELER

MAKAS

Makas, makas, makas,

Ali dayı, noktaya bas,

Trampetler çalınıyor,

Yüzbaşılar darılıyor,

Darılmayın yüzbaşılar,

Can yürekten ayrılmıyor.

ASKERLER

Sıra sıra fenerler,

İşte geldi askerler.

Merdivenden iniyor,

Bize para veriyor.

Yağ parası, mum parası,

Akşama kandil parası.

DOKTOR

Doktor gelir tık tık tık,

Elinde ibrik,

Biz bu ilaçtan bıktık,

Tıka tıka tık.

TIRTIL

Tır-tıl tır tıl

Tır-tır tır-nak

Tır-tır tır - mık

Tır-tır ka-tır

Çatalı köfteye batır

Kıtır kıtır ı-sır

BADEM

Adem madene gitmiş.

Adem madende badem yemiş.

Madem ki Adem madende badem yemiş,

Niye bize getirmemiş.

EN ZOR TEKERLEMELER

1. Şu yoğurdu nane ile birlikte sarımsaklasak da mı saklasak nane ile sarımsaklamasak da mı saklamasak. Nanesiz sarımsaklasak da mı saklamasak?

2. Kınıklı kılıbık kırpıntı Kıyasettin, Kırımlı kılkuyruk kıtmiri kıkır kıkır kıkırdatarak küskütük küçümen küfeci külhaniyle külüstür Kürşat´ı külünklü küngür üstüne küttedek devirdi.

3. İbibiklerin ibiklerini iyice iyileştirmek için İstinyeli istifçi İbiş´in istif istiridyeleri mi, yoksa, İskilipli İspinoz işportacı İshak´ın işliğindeki ibrişimleri mi daha iyi, bilemiyorum.

4. Sizin dala konmus, hallu, bellu, gabellu, kabak bas bel baykusu,

Bizim dala konmus, hallu, bellu, gabellu,kabak bas bel baykusuna,

"Sen nasil bir hallu, bellu, gabellu, kabak bas bel baykususun", demis.

Bizim dala konmus, hallu, bellu, gabellu, kabak bas bel baykusu da,

Sizin dala konmus, hallu, bellu, gabellu, kabak bas bel baykusuna,

5. Çatalağzı'nda Çatalcalı çatalsız, çatalcının çarpık çurpuk çalçene Çoruhluya çarptı. Çatalca'da başı çıbanlı topal çoban çatal yapıp çatal satar. Çatalca'da saf çoban çatal yapıp çatalsızlara çatal satar. Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çakallara çatal satar.

6. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp, Perlepe berberi bastıbacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala, babası topal Badi´den biberli bir papara yedi.

7. Şu yoğurdu nane ile birlikte sarımsaklasak da mı saklasak nane ile sarımsaklamasak da mı saklamasak. Nanesiz sarımsaklasak da mı saklamasak?

8. Kapıyı kıcır gattırıcılardan mısın, ocağı kıvılcımlattırıcılardan mısın? Ne kapıyı kıcırdattırıcılardanım ne ocağı kıvılcımlattırıcılardanım.

9. Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

10. Uykucu Ülkü, ucu tüllü üç örtüyü ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtünmeli, üç örtünün ucunu tülleyip ütüleyip de mi üstüne örtünmeli?

KISA TEKERLEMELER

1. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi.

2. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler.

3. Bir berber bir berbere bire berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.

4. Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar.

5. Paşa tasıyla taşa taşa beş tas has üzüm hoşafı. Paşanın tasası taşanın maşası pas tutmaz şaşılır makası.

UZUN TEKERLEMELER

1. Şu tarlaya bi şinik kekere mekere ekmişler.

bu tarlaya bi şinik kekere mekere ekmişler.

şu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuk,

bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğa demiş ki; "ben bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğum" demiş. öteki tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsukta; ben de; "bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğum" demiş

2. Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek, bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek; bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe: "Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördeksiniz." demiş.

3. Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi.Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.

4. Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

5. Hakkı haklının hakkını yemiş. Haklı Hakkı'dan hakkını istemiş. Hakkı haklıya hakkını vermeyince haklı da Hakkı'nın hakkından gelmiş.

KARIŞIK TEKERLEME ÖRNEKLERİ

1. Bu mum umumumuzun mumu.

2. Nankör nalbant nalları nallamalı mı, nallamamalı mı?

3. Kapı gıcırdatanlardan mısınız? Kıvılcım sıçratıcılardan mısınız?

4. El alem ala dana aldı ala danalandı da biz bir ala dana alıp da ala danalanamadık.

5. Üçüncü üçkâğıtçı, üçe tek üçleşerek üç teker arabayla süzüm süzüm süzülen süzgeçleri süzdü.

6. Hakkı haklının hakkını yemiş. Haklı Hakkı'dan hakkını istemiş. Hakkı haklıya hakkını vermeyince haklı da Hakkı'nın hakkından gelmiş.

7. Kelkit'te keklikler Kesmik' e dadanmışlar. Kelkitliler de Kesmik'teki kekliklerin etine dadanmışlar. Kelkit'teki keklikler Kesmik'e dadanmayaydılar, Kelkitliler de Kesmik'teki kekliklerin etine dadanmazlardı.

8. Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

9. Paşa tasıyla taşa taşa beş tas has üzüm hoşafı. Paşanın tasası taşanın maşası pas tutmaz şaşılır makası.

UZUN TEKERLEME ÖRNEKLERİ

1. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalattırmaya götür, eğer takatukaları takatukacı takatukalatmazsa takatukaları taktukacıya takatukalattırmadan getir.

2. Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

3. Uykucu Ülkü, ucu tüllü üç örtüyü ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtünmeli, üç örtünün ucunu tülleyip ütüleyip de mi üstüne örtünmeli?

4. Üstü üç taslı taç saplı üç tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır, yoksa iç içe yüz ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır.

5. Kınıklı kılıbık kırpıntı Kıyasettin, Kırımlı kılkuyruk kıtmiri kıkır kıkır kıkırdatarak küskütük küçümen küfeci külhaniyle külüstür Kürşat'ı külünklü küngür üstüne küttedek devirdi.

6. Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek, bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek; bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe: "Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördeksiniz." demiş.

Zor tekerlemeler



1. Gagavuz kuşunun gagası gerdandan sarkar, ger ger gerilen gergefin gültası Galata'dan galat gergedana gül atar.

2. Kara kızın kısa kayışını kasışına kızmayışına şaşmamışsın da, kuru kazın kızıp kayısı kazışına şaşmış kalmışsın.

3. Kapıyı kıcır gattırıcılardan mısın, ocağı kıvılcımlattırıcılardan mısın? Ne kapıyı kıcırdattırıcılardanım ne ocağı kıvılcımlattırıcılardanım.

4. Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

5. Uykucu Ülkü, ucu tüllü üç örtüyü ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtünmeli, üç örtünün ucunu tülleyip ütüleyip de mi üstüne örtünmeli?

Kolay tekerlemeler

1. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş.

Madem ki Adem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş.

2. Az gittim uz gittim.

Dere tepe düz gittim.

Çayır çimen geçerek,

Lale sümbül biçerek,

Soğuk sular içerek,

Altı ayla bir güzde,

Bir arpa boyu yol gittim.

3.

-Komşu, komşu !

-Hu, hu!

-Oğlun geldi mi?

-Geldi

-Ne getirdi?

-İnci, boncuk.

-Kime, kime?

-Sana, bana.

-Başka kime?

-Kara kediye

-Kara kedi nerede?

-Ağaca çıktı

-Ağaç nerede?

-Balta kesti

-Balta nerede?

-Suya düştü.

-Su nerede?

-İnek içti.

-İnek nerede?

-Dağa kaçtı.

-Dağ nerede?

-Yandı, bitti kül oldu.

Kısa tekerlemeler



1. Götür küpü, dök küpü. Getir küpü dök küpü.

2. Gül dibi, bülbül dili gibi.

3. Çarşıda koza ucuz, çarşıda darı ucuz, çarşıda boza da ucuz mu?

4. Falcı, falcının falına, fasa fiso dedi.

5. Sudan çıktı iki su şadısı, biri erkek şu şadısı, diğeri dişi şu şadısı.

6. Keşkekçinin keşkeklenmiş keşkek kepçesi.

7. Bu bankaya eski veznedar gelecek, bu bankaya eski vezne dar gelecek.

8. Bu evi yıkıp yapsak da mı otursak, yoksa yıkmasak onarsak da mı otursak?

Komik tekerlemeler



1. Bir berber bir berbere bire berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.

2. Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar.

3. Üç tunç tas kayısı hoşafı.

4. El alem ala dana aldı aladanalandı da biz bir ala dana alıp aladanalanamadık.

5.

Bir iki tombul tekir

Camdan bakar

Başına takar

Hop hop, altın top

6.

Mustafa, Mıstık,

Arabaya kıstık,

Üç mum yaktık,

Seyrine baktık.

7.

Leylek leylek havada,

Yumurtası tavada,

Gel bizim hayata,

Hayat kapısı kitli,

Leyleğin başı bitli.

8.

Kuzu kuzu me

Bin tepeme

Haydi gidelim

Ayşe teyzeme.

9.

Yağ yağ yağmur,

Teknede hamur,

Bahçede çamur,

Ver Allah'ım ver,

Sicim gibi yağmur.