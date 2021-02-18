Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay: ‘Fransa ve Avrupa’daki ülkeler itidale davet ediyoruz’

Fransa'da 16 Ekim 2020'de aşırıcı bir terörist tarafından öğretmen Samuel Paty öldürülmesinin ardından hükümet tarafından yasa teklifi hazırlanmıştı. Müslümanları hedef alan bu yasa teklifi Ulusal Meclis'ten geçti. Teklifte kamuya açık yerlerde başörtüsü takılması, çocukların evde eğitim alması, doktor tercihi bile kısıtlanıyor. Camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahale çabası da dikkat çekiyor. Düzenleme hayata geçirilirse, kamuya açık alanlarda başörtüsü takılması kısıtlanacak. Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanı denetim altına alınacak.

ALTAY'DAN SERT TEPKİ

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay, yasa teklifine sert tepki gösterdi. Altay, "Özellikle Avrupa'da ırkçılık ve İslam karşıtlığı ile ilgili bir yükseliş gözüküyor. Yaşanan olaylarda bunu hissediyoruz. Özellikle de Fransa'da bu işle ilgili bazı yasal düzenlemeler yapılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında çeşitli söylemler oluyor. Aslında bu konuda hep birlikte tepki vermemiz gerekiyor. Biz inancımız gereği yaşan her canlıya hürmetle bakıyoruz. Dinimizin temel esası dinde zorlama yoktur. Herkesin dini kendine. Herkesin dinini rahatça yaşayabilmesi için Türkiye'de gerekli şartları oluşturuyoruz. Avrupa'da Müslüman nüfusu gün geçtikçe artıyor. Bu işleri böyle çözmek, bir çözüm üretmekten daha çok daha büyük sorunlar ortaya çıkaracaktır. Onun için başta Fransa olmak üzere Avrupa'daki ülkeleri itidale davet ediyoruz. Müslümanlara karşı saygı beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Uzun süreçli daha büyük problemler ortaya çıkacak gibi gözüküyor ama burada söylemlerde bulunurken Avrupa'da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin üzerindeki baskıyı artıracak söylemlerde de bulunmamamız gerekir. Bunun diplomatik yollarla halletmemiz gerektiğini düşünmekteyim. Milyonlarca insan yaşıyor ve artık ferdi olarakta bazı sataşmalar bazı tehditler oluşturmaya başladı" diye konuştu.