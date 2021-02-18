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Yasakta yemek servisi yaptılar! Restoranda 20 kişiye 69 bin lira ceza!

’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yemek servisi yapılan bir restoranda sosyal mesafe kurallarına ve salgın tedbirlerine aykırı hareket eden 20 kişiye 69 bin 380 lira ceza kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 18.2.2021 15:14 ABONE OL
Yasakta yemek servisi yaptılar! Restoranda 20 kişiye 69 bin lira ceza!

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Şişli İlçesi'nde bulunan bir restoranda salgın tedbirlerine aykırı bir şekilde yemek servisi yapıldığını tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde adres kontrolden geçirildi. Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde bulunan ve saat 23.25 sıralarında denetlenen restoranda yemek servisi yapıldığı ve içeride bulunan kişilerin sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları saptandı. 20 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 69 bin 380 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibine ise "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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Yasakta yemek servisi yaptılar! Restoranda 20 kişiye 69 bin lira ceza!
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