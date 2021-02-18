Yüreğir Belediyesi MEÜ ile işbirliği protokolü imzaladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği, Çukurova Kalkınma Ajansı koordinasyonunda kurulmuş olan Yüreğir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde, MEÜ Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri faaliyetlerini kapsayan işbirliği protokolünün imzaları atıldı.

Mersin Üniversitesi Senato Odası'nda gerçekleştirilen törene, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Duygu Hıdıroğlu ile üniversite ve belediye yetkilileri katıldı. Başkan Kocaispir, "Bölgemizdeki dezavantajlı gruplarda yer alan vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmak, maddi gelir elde ederek özgüvenlerini yükseltmeyi ve sosyal hayata entegre olmalarını hedefliyoruz. Mersin Üniversitesi de son derece önemli projelere imza atmış bir kurumumuz ve bundan sonra da yakın iş birlikleri içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Rektör Çamsarı ise yerel yönetimlerle üniversitelerin iş birliğinin çok önemli olduğu ve bu birlikteliklere öncülük etmeye çalıştıklarını belirtti.