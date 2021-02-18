Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Zora düşenin yardımına zabıta koştu

Zora düşenin yardımına zabıta koştu

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, dışarıda yürümekte güçlük çeken vatandaşların yardımına Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri koştu. Zabıta ekipleri yollarda yürümekte güçlük çeken vatandaşları gitmek istedikleri yerlere ulaştırdı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 18.2.2021 15:02 ABONE OL
Zora düşenin yardımına zabıta koştu

Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için gece gündüz görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, asli görevlerinin yanı sıra zorda olan vatandaşlara da yardım ediyor. Kocaeli genelinde yoğun mesai yapan Büyükşehir Zabıtası, zorlu kış şartlarında sokakta gördükleri yaşlı ve yürümekte güçlük çeken vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırdı..

VATANDAŞA YARDIM ELİ

Sorumluluk sahasında devriye çalışmalarında bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, asli görevlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda gördükleri yaşlı, engelli ve yürümekte zorluk çeken vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırdı. Soğuk kış günlerinde vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir Zabıtası, bu çalışmaları ile vatandaşlardan takdir topladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zora düşenin yardımına zabıta koştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA