Zora düşenin yardımına zabıta koştu

Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için gece gündüz görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, asli görevlerinin yanı sıra zorda olan vatandaşlara da yardım ediyor. Kocaeli genelinde yoğun mesai yapan Büyükşehir Zabıtası, zorlu kış şartlarında sokakta gördükleri yaşlı ve yürümekte güçlük çeken vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırdı..

VATANDAŞA YARDIM ELİ

Sorumluluk sahasında devriye çalışmalarında bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, asli görevlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda gördükleri yaşlı, engelli ve yürümekte zorluk çeken vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırdı. Soğuk kış günlerinde vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir Zabıtası, bu çalışmaları ile vatandaşlardan takdir topladı.