2. Abdülhamid döneminden kalma ayakkabıya gözü gibi bakıyor

Evlenirken eşi tarafından kendisine 1890 yılında hediye olarak alınan ve öldükten sonra kızına bıraktığı o dönemlerden bu güne anneden kıza bırakılan ayakkabı, Hasankeyf'te 4. kuşak torunlara miras kaldı. Deri ve tahta topuklu olan ayakkabının altında da küçük bir nal bulunuyor. Narin el işlemeleriyle süslenmiş ayakkabı anneden kızlarına geçerek 131 yılı devirdi. Günümüze kadar gelen ayakkabı Hasankeyf ilçesinde torun Cemil Uluk tarafından muhafaza ediliyor. Ninelerinden kalma ayakkabıya gözü gibi baktığını anlatan Uluk, ayakkabıyı el dokuması bir bezin içinde sakladığını söyledi.

HER HAFTA TEMİZLENİYOR



Büyük ninesinden kalma ayakkabıyı çürümemesi için haftada bir gün temizlediğini anlatan Uluk, "Büyük ninemden kızına, onun kızından da kızına kalan ayakkabı günümüze kadar geldi. Bu ayakkabıyı kim teslim aldıysa altın gibi sakladı. Ana yadigârı olarak saklanana ayakkabı nineme kadar geldi. Ayakkabı şuan da ninemde ninem yaşlandığı için ayakkabının bakımını yapamıyor. Haftada bir gün onunla beraber ayakkabıyı temizledikten sonra tekrar kaldırırız" dedi.

"MANEVİYATI BÜYÜKTÜR"



Ninesi gözetiminde ayakkabıyı temizlediğini belirten Uluk, "Ayakkabıyı her hafta temizlik için çıkardığımda ninem eski günlerini hatırlayarak ağlayıp ağıt yakıyor. Eski günleri ninemden dinlerken ne zorluklar çektiklerini ve bir ayakkabının onlar için ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Onları değeri benim değerimdir. Var olduğum güne kadar bu ayakkabıya bakacağım" dedi.