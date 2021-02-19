20 bin aileye gıda, 8 bin aileye kıyafet yardımı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye" sloganıyla yürüttüğü sosyal yardım çalışmalarını, belirlenen kategorilere göre devam ettiriyor.

GÖREVLİLER TESLİM EDİYOR

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Markette, ihtiyaç sahibi aileler, kendilerine verilen kartlarla alışverişini yapıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde kaydı bulunan ailelerin çocuklarına da Giyim Market'ten bedenlerine uygun kıyafetler görevliler tarafından teslim ediliyor.





20 BİN AİLEYE GIDA, 8 BİN AİLEYE KIYAFET YARDIMI



Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 20 bin 76 aileye müdürlük bünyesinden gıda ve temizlik paketi yardımı yapıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, 8 bin 23 aileye toplamda 30 bin kıyafet dağıtımında bulunulduğu ifade edildi. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayabilecekleri belirtildi.