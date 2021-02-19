65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Gözler normalleşme takviminde!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sonu alınan kararla beraber başlatılan kısıtlamaların kaldırılması yani normalleşme sürecinin başlamasına dair son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Gelen bu son dakika açıklaması sonrasında "20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman ne zaman kalkacak, bitecek?" sorusu yanıt aramaya devam ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağının Mart ayı itibarıyla kademeli olarak kaldırılması beklentiler arasında yer alıyor.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı süreci devam ederken vatandaşlar normalleşmenin başlayacağı o tarih için geri sayıma başladı. Bu yaş gurundaki kişiler bilindiği üzere geçtiğimiz sene Kasım ayından bu yana kısıtlamaya tabi tutulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli olarak normalleşme uygulamalarının Mart ayından itibaren alınan kararlar doğrultusunda başlayacağı bilgisini verdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaşmıştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası normalleşme sürecinde dair açıklamaları ise şöyle;
"Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."
TOPLU TAŞIMA YASAĞI
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.
'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.
20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.