Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da miras kavgası kanlı bitti! Yeğenini otomobilde av tüfeğiyle öldürdü

'da kanlı bitti! Yeğenini otomobilde av tüfeğiyle öldürdü

'nın Çukurova ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Aralarında arsa mirası nedeniyle husumet bulunan Hüseyin İ. (49), otomobilinin önünde yeğeni Erdal Köse'yi (45) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Yeğenini öldüren zanlı polis ekiplerince gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.2.2021 21:41 Son Güncelleme: 19.2.2021 21:47 ABONE OL
Adana'da miras kavgası kanlı bitti! Yeğenini otomobilde av tüfeğiyle öldürdü

Adana'daki dehşete düşüren olay, saat 17.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Taşoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin İ. ile yeğeni Erdal Köse arasında, arsa mirası nedeniyle husumet başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

Hüseyin İ., yeğeni Erdal Köse'nin seyir halindeki otomobilini, önüne tuğla atarak durdurdu. Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin İ., yanında getirdiği av tüfeğini yeğenine doğrultarak ateş açtı. Otomobilin içerisinde başına kurşun isabet eden Erdal Köse kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdal Köse'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yeğenini öldüren dayı Hüseyin İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorguya alınırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Miras meselesi yüzünden öldürülen Erdal Köse

Yeğenini öldüren Hüseyin İ.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da miras kavgası kanlı bitti! Yeğenini otomobilde av tüfeğiyle öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA