Adana'da miras kavgası kanlı bitti! Yeğenini otomobilde av tüfeğiyle öldürdü

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

Hüseyin İ., yeğeni Erdal Köse'nin seyir halindeki otomobilini, önüne tuğla atarak durdurdu. Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin İ., yanında getirdiği av tüfeğini yeğenine doğrultarak ateş açtı. Otomobilin içerisinde başına kurşun isabet eden Erdal Köse kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.