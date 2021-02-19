SON DAKİKA | Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman kalkıyor? Normalleşme için tarih belli oldu!

Çarşamba günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası normalleşme süreciyle ilgili son dakika açıklamaları da gelmişti. Bu hafta sonu da devam edecek sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar konuyla alakalı tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. "Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman kalkıyor?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması 4 Aralık tarihinden bu yana uygulanmaya devam ediyor. Öte yandan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi diğer tüm kısıtlamalar kademeli olarak Mart ayından itibaren kaldırılmaya başlanacak.

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, HAFTA SONU YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; bu akşam 21.00'da başlayacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazartesi günü 05.00'da sona erecek. 56 saat sürecek olan bu kısıtlama gibi Aralık ayından bu yana uygulamaya devam eden yasakların kaldırılacağı yani normalleşme sürecine geçişin ise önümüzdeki ay itibarıyla il bazlı olarak kaldırılacağı bildirildi.

HANGİ İLLERDE YASAKLAR KALKACAK?

Mart ayında başlayacak olan normalleşme süreci bilindiği üzere illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak kararlaştırılacak. Bu kapsamda Bakan Koca en riskli illeri paylaştı. Buna göre; gelen son verilere göre; "Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. "