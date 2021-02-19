Bursa’da ters şerit faciası 2 kişi öldü 10 yaralı

Bursa otobanı Selçuk Gazi Tüneli yakınlarında sabaha karşı meydana gelen kazada Mustafa Barca'nın kullandığı otomobil, ters şeride giderek ilerlemeye devam etti.





O sırada karşıdan gelen yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobil adeta hurda yığınına döndü. Otomobil içinde sıkışan Mustafa Barca ve yanındaki arkadaşı Raifcan Kaplan olay yerinde feci şekilde can verdi. Otobüste bulunan 10 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

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