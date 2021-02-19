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Giriş Tarihi: 19.2.2021 13:24 Son Güncelleme: 3.5.2021 08:58

’da ters şerit faciası 2 kişi öldü 10 yaralı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da ters şerit faciası 2 kişi öldü 10 yaralı

’da ters yöne giren otomobil şehirlerarası yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada, otomobilde bulunan 2 genç hayatını kaybetti otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Bursa otobanı Selçuk Gazi Tüneli yakınlarında sabaha karşı meydana gelen kazada Mustafa Barca'nın kullandığı otomobil, ters şeride giderek ilerlemeye devam etti.



O sırada karşıdan gelen yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobil adeta hurda yığınına döndü. Otomobil içinde sıkışan Mustafa Barca ve yanındaki arkadaşı Raifcan Kaplan olay yerinde feci şekilde can verdi. Otobüste bulunan 10 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

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Bursa’da ters şerit faciası 2 kişi öldü 10 yaralı
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