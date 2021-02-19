Çökertilen “Daltonlar” çetesi üyesi 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan 9 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda kimlik ve adresleri belirlenen kendilerine "Daltonlar" çetesi adını veren suç örgütüne karşı harekete geçti. Muş, Kastamonu, Tekirdağ ve Kırklareli ile İstanbul'da Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Beylikdüzü ve Ümraniye'de 39 adreste Salı günü sabah saatlerinde özel harekat timleri eşliğinde operasyon yapıldı.Operasyonda içinde suç örgütünün lideri konumundaki S.G.'nin de aralarında bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. 3 gündür emniyette sorguları devam eden 45 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.