Cuma Hutbesi konusu: Diyanet İşleri Başkanlığı 19 Şubat tarihli Cuma Hutbesi konusu ne?

Her hafta Cuma namazından önce hutbede okunan ve Perşembe gecesi vatandaşlar ile paylaşılan Cuma hutbesi, vatandaşlar için merak konusu oluyor. 19 Şubat tarihli Cuma Hutbesi de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Bugüne ait hutbenin konusu hakkında bilgi edinmek isteyenler, "bu haftanın Cuma hutbesi konusu ne" sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta için belirlenen hutbede Allah ve Peygamber sevgisi özelinde "sevgi" konusu işlendi.

CUMA HUTBESİ 19 ŞUBAT 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 19 Şubat Cuma Hutbesi ve bu hafta işlenen konuya ilişkin tüm detaylar şöyle;