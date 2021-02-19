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Cuma namazı saati: 19 Ocak Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı ne zaman okunuyor?

Bugün, mübarek üç ayların ilk Cuma namazı kılınacak. İslam alemi tarafından dün idrak edilen Regaip Kandili’nin ardından Müslümanlar, bugünü de ibadet ve istiğfar ile geçirmek istiyor. Perşembe orucunu Cuma ile tamamlamak isteyenlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş camileri dolduracak. Koronavirüs önlemleri ile sosyal mesafe, maske ve seccade ile kılınan Cuma namazı öncesi Cuma saati ve öğle ezanı vakti merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş, ‘bugün Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor’ sorularının yanıtını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 19.2.2021 07:27 Son Güncelleme: 19.2.2021 07:30 ABONE OL
Cuma namazı saati: 19 Ocak Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı ne zaman okunuyor?

Diyanet namaz vakitleri ile 2021 Cuma namazı saati ve ezan vakitleri… Müslümanlar için bir bayram günü olma özelliği taşıyan Cuma günü, bu hafta ayrıca önemli… Bunun nedeni, 2021 yılında mübarek üç ayların ilk Cuma namazının bugün kılınacak olması. Uzun süredir Cuma namazları, dün de Regaip Kandili koronavirüs tedbirleri gölgesinde geçse de Müslümanlar namaz ve ibadetlerine devam ediyor. Bugün de Cuma saati ve öğle ezanı vakti namaz kılacak olanlar için merak konusu oldu. İşte, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere illere göre Cuma namazı saati, ezan vakitleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 19 ŞUBAT 2021

İllerde, aşağıdaki vakitlerde ezan okunduktan sonra Cuma namazları kılınacak.

  • İSTANBUL: 13:23
  • ANKARA: 13:07
  • İZMİR: 13:30
  • KONYA: 13:09

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZINDA İÇ EZAN OKUMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.

Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî', I, 152).

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Cuma namazı saati: 19 Ocak Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı ne zaman okunuyor?
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