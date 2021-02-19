Cuma namazı saati: 19 Ocak Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı ne zaman okunuyor?

Diyanet namaz vakitleri ile 2021 Cuma namazı saati ve ezan vakitleri… Müslümanlar için bir bayram günü olma özelliği taşıyan Cuma günü, bu hafta ayrıca önemli… Bunun nedeni, 2021 yılında mübarek üç ayların ilk Cuma namazının bugün kılınacak olması. Uzun süredir Cuma namazları, dün de Regaip Kandili koronavirüs tedbirleri gölgesinde geçse de Müslümanlar namaz ve ibadetlerine devam ediyor. Bugün de Cuma saati ve öğle ezanı vakti namaz kılacak olanlar için merak konusu oldu. İşte, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere illere göre Cuma namazı saati, ezan vakitleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 19 ŞUBAT 2021

İllerde, aşağıdaki vakitlerde ezan okunduktan sonra Cuma namazları kılınacak.

İSTANBUL: 13:23

ANKARA: 13:07

İZMİR: 13:30

KONYA: 13:09

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