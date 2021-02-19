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Giriş Tarihi: 19.2.2021 13:12 Son Güncelleme: 30.4.2021 09:49

'da iş kazası: 2 Ölü

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Elazığ'da iş kazası: 2 Ölü

'da bir maden ocağında yaşanan vinç kazasında 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde bulunan özel bir firmaya ait maden ocağında çalışan Salih Yıldırım (29) ile Adem Yıldız (30), vinç kafesiyle aşağı inmeye çalıştığı sırada arıza meydana geldi. Asansör vincin dengesini sağlayan demir parçanın kopması nedeniyle yaşanan kazada iki işçi 25 metreden yere düşerek ağır yaralandı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Teyze çocukları olduğu öğrenilen iki işçi kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elazığ'da iş kazası: 2 Ölü
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