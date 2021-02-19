Gemlik’te yaşlı kadın ölü bulunmuştu! Gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı

Bursa'daki kan donduran olay, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi Gedikbahçesi Sokak'ta meydana geldi. Aile içi kavga ihbarı üzerine olaya giden polis ve 112 ekipleri evde yatakta yatan Saniye Kaçar'ın (66) öldüğünü tespit etti.
ÇAPRAZ SORGU CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Polis olay yerinde evde ölü olarak bulunan ablası için "Kendisini duvarlara vurup duruyordu psikolojik olarak sıkıntıları vardı" diyen ağabey E.Ç (69) ve eşi G.Ç.'yi(55) şüphe üzerine çapraz soruşturmaya aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri şüpheli karı kocanın ifadeleri doğrultusunda korkunç cinayeti ortaya çıkardı.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Yaklaşık 7 aydır Küçük Kumla Mahallesi'nde oturduklarını ve zaman zaman aile içinde tartışmalar olduğunu ifade eden zanlılar yaşlı kadının darp edilerek öldürülmesi olayı ile alakalı olarak birbirlerini suçladı.
KARI KOCANIN SORGULAMASI SÜRÜYOR
Savcılık incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Gözaltına alınan cinayet zanlısı karı kocanın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulaması sürüyor.