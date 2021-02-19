Gemlik’te yaşlı kadın ölü bulunmuştu! Gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı

Bursa'daki kan donduran olay, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi Gedikbahçesi Sokak'ta meydana geldi. Aile içi kavga ihbarı üzerine olaya giden polis ve 112 ekipleri evde yatakta yatan Saniye Kaçar'ın (66) öldüğünü tespit etti.

ÇAPRAZ SORGU CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Polis olay yerinde evde ölü olarak bulunan ablası için "Kendisini duvarlara vurup duruyordu psikolojik olarak sıkıntıları vardı" diyen ağabey E.Ç (69) ve eşi G.Ç.'yi(55) şüphe üzerine çapraz soruşturmaya aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri şüpheli karı kocanın ifadeleri doğrultusunda korkunç cinayeti ortaya çıkardı.