Gölcük’te kaçak sigara operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığı tespit edilen Gölcük İlçesi Merkez Mahallesinde bir iş yeri ile iş yerine ait depoya baskın yapıldı.

İş yeri ve depoda yapılan aramalarda TAPDK bandrolü bulunmayan 6 bin 600 kutu içerisinden 1 milyon 320 bin boş makaron, 110 kutu içerisinde 22 bin içi tütün dolu makaron, 40 sökülmüş halde TAPDK Bandrolü, 96 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.