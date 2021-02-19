Son dakika: İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Alev alev yanan otomobil doğal gaz kutusuna çarptı!

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çeliktepe Mahallesi Kılıç Ali Sokak üzerinde saat 14.45 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mohammed Yasser, aracına binerek ilerlemeye başladı. Söz konusu araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı.

SON ANDA KURTULDU



Büyük panik yaşayarak, arabayı durdurmaya çalışan Yasser, yaşanan arıza sebebiyle arabanın frenlerinin çalışmadığını fark etti.

Yanarak ilerleyen arabanın, sokak üzerinde bulunan doğalgaz kutusuna çarpacağını fark eden sürücü kendisini hemen dışarıya attı. Sürücü koltuğu boş kalan araç ise doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI



Söz konusu aracın doğalgaz kutusuna çarpmasıyla ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Yaşanan kaza sebebiyle infilak eden doğalgaz borusu, bölgede korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Patlama sebebiyle sokağa dökülen mahalleli durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bölge bulunan doğalgaz akışını keserek gerekli tedbirleri aldı. Daha sonra yangına müdahale eden ekipler, kısa süre içerisinde alevleri söndürerek durumu kontrol altına aldı.

Polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken, araç sürücüsünün ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.